Wegen der Corona-Pandemie : Stadt Rheinberg schließt sechs von acht Turnhallen

Rheinberg In sechs Hallen könne einer Untersuchung zufolge nicht ausreichend gelüftet werden, um dort einen ausreichenden Schutz vor dem Coronavirus zu gewährleisten.

Das heißt: Sie müssen Fenster und Türen haben, die groß genug sind. Nach den Empfehlungen des Umweltbundesamtes soll in Räumen, in denen Menschen gemeinsam Sport treiben, mindestens fünfmal pro Stunde die Luft vollständig ausgetauscht werden. In sechs der acht Turnhallen, die die Stadt in Rheinberg betreibt, sei dies nicht möglich. Bei einer Überprüfung der städtischen Gebäude habe sich gezeigt, dass die Empfehlung des Umweltbundesamtes teilweise deutlich unterschritten werde. Daher habe die Stadt vor dem Hintergrund zunehmender Infektionszahlen entschieden, diese sechs Turnhallen (zwei am Schulzentrum, Fossastraße, Grote Gert, Millingen, Orsoy) bis auf Weiteres zu schließen. Lediglich die Turnhallen in Borth und Budberg, in denen die Luftwechselraten pro Stunde bei 6,7 und 8,6 liegen, können danach geöffnet bleiben. Sobald sich Änderungen ergeben, werde die Verwaltung darüber informieren.