Städtische Kultur in Rheinberg Stadt legt 30 Euro pro Eintrittskarte drauf

Das vorläufige Gesamtergebnis für 2022 weist Einnahmen aus dem Kulturbetrieb in Höhe von 65.819,09 Euro aus, dem stehen veranstaltungsbezogene Ausgaben von 111.193,02 Euro, Personalkosten von 77.493,49 Euro und eine Stadthallenumlage von 4617,98 Euro entgegen, so dass der gesamte Zuschuss bei 127.485,40 Euro liegt. Das Ziel sei es, wieder deutlich bessere Zahlen vorlegen zu können, so die Verwaltung. Das heißt: Es müssen mehr Besucher kommen.