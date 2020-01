Beisetzungen in Rheinberg werden teilweise teurer : Stadt hebt die Friedhofsgebühren an

Rheinberg Ein Beispiel: Die Beisetzung in einem Reihengrab kostet fortan 2220 Euro statt 2159 Euro wie bisher.

Im Rheinberger Stadtgebiet wird noch auf fünf Friedhöfen bestattet: auf dem am Annaberg an der Römerstraße, in Borth Am Kolkerhof, in Ossenberg an der Kirchstraße, in Orsoy an der Straße Bendstege und in Budberg an der von-Büllingen-Straße. Bei der Berechnung der neuen Gebühren hat die Stadt die durchschnittlichen Kosten der Jahre 2016 bis 2018 für die Kalkulation zugrunde gelegt. Sie betrugen rund 770.300 Euro pro Jahr.