Jubiläum im Stadthaus : Stadt Rheinberg ehrt vier langjährige Mitarbeiter

Rheinberg Die Stadt Rheinberg hat Mitarbeiter geehrt, die 25 beziehungsweise 40 Jahre bei der Stadtverwaltung beschäftigt sind. Bürgermeister Dietmar Heyde gratulierte.

Von Bürgermeister Dietmar Heyde, Baudezernent und Betriebsleiter des Dienstleistungsbetriebs (DLB), Dieter Paus, und dem Vorsitzenden des Personalrates, Rainer Müller, erhielten sie nun in einer kleinen Feierstunde Blumen, Urkunden und ein großes Dankeschön für die geleistete Arbeit.

Gerlinde Sonders und Dorothee Brunner haben jeweils 40 Dienstjahre „auf dem Buckel“. Erstaunlich ist, dass beide über die ganze Zeit nahezu durchgehend in dem gleichen Bereich der Verwaltung tätig waren und es noch sind. Gerlinde Sonders in der Stadtkasse und Dorothee Brunner im Bereich Schule, Kultur und Sport. Die Jubilarinnen fühlen sich sehr wohl in den Fachbereichen – auch wegen der Zusammenarbeit mit den Kollegen uind Kolleginnen.