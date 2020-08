Berufsausbildung in Rheinberg : Stadt Rheinberg begrüßt fünf neue Auszubildende

Rheinberg Carolina Hegmann, Hannah Hemmers, Jan Lehmkuhl, Johny Derks und Lena Dammeyer gehören jetzt zur Rheinberger Stadtverwaltung. Sie haben ihre Ausbildung begonnen und wurden begrüßt.

Den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten erlernen Jan Lehmkuhl, Hannah Hemmers und Carolina Hegmann. Drei Jahre durchlaufen sie alle Fachbereiche der Stadtverwaltung und besuchen zwei- bis dreimal in der Woche die Berufsschule in Wesel. Lena Dammeyer und Johny Derks werden als Bachelor of Laws (Inspektoranwärter) in das Beamtenverhältnis auf Widerruf ernannt. Dabei handelt es sich um ein dreijähriges duales Studium. Rund die Hälfte der gesamten Ausbildung verbringen die Studenten an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) in Duisburg.