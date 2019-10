Einsatz gegen Kiesabbau : Rheinberger Grüne danken Landrat mit Niederrhein-Gemälde

Rheinberg Das Gemälde des Künstlers Franz Schwarz von Baggerseen am Niederrhein ist eine Anerkennung für den Einsatz Ansgar Müllers gegen den Kiesabbau.

Das Gemälde zeigt die durch den Kiesabbau entstandenen Seen zwischen Bislicher Insel und Rees von oben. Ulla Hausmann-Radau übergab das Bild stellvertretend für die Rheinberger Grünen an den Landrat. „Sie haben sich sehr dafür eingesetzt, dass gegen die Entscheidung der Landesregierung zum Landesentwicklungsprogramm geklagt wird,“ sagte Hausmann-Radau anerkennend. „Das Bild überreichen wir Ihnen als Dank für Ihren Einsatz, aber auch als Mahnung für alle, dass die Ausbeutung unserer Region und Heimat so nicht weitergehen darf“, ergänzte sie.