Ornithologische Abeitsgemeinschaft : Gründer Karl-Heinz Gaßling bei Goldjubiläum geehrt

Rheinberg Seit seiner Kindheit widmet sich der Rheinberger aktiv der Vogelkunde und dem Vogelschutz.

„Der Rheinberger Ornithologe Karl-Heinz Gaßling ist quasi ein lebendiges Lexikon. Sein Wissen ist gigantisch“, so die Würdigung der Mitglieder. Seit seiner Kindheit widmet sich Gaßling aktiv der Vogelkunde und dem Vogelschutz. Sein Werk ist umfangreich. Er beschränkt seine Tätigkeit aber nicht allein auf Exkursionen, Vorträge und Veröffentlichungen in der Fachliteratur. „Mit Freude, Engagement und großem Zeitaufwand hat Gaßling Vogelarten gezählt und allein über 22.000 Uferschwalben beringt“, hieß es in der Laudatio weiter. Dabei habe der engagierte Pädagoge Interessierte immer an seinem Wissen über Natur und Ornithologie teilhaben lassen.