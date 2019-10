Kegelclub in Alpen : „Die Glücksbringer“ feiern goldenes Gründungsjubiläum

Alpen Vor 50 Jahren wurde der Kegelclub gegründet. Heute treffen sich die Damen hauptsächlich zum Klönen.

Anfangs haben „Die Glückbringer“ auf der Bahn im Lindenhof gekegelt, sind dann gewandert auf die Bönninghardt und auf der Bahn bei Barth und wurden zuletzt heimisch auf der Kegelbahn Zum Dahlacker. Natürlich beließen es auch die rührigen Damen nicht dabei, in die Vollen zu gehen. Sie organisierten von Beginn der 70er Jahre an muntere Kegeltouren an Rhein, Mosel und an den Nordseestrand nach Norderney. Auch regelmäßige Radtouren gehörten lange Zeit zum geselligen Jahresprogramm. Außerdem wurde jeder Geburtstag einer Kegelschwester gebührend gefeiert.