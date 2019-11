Junge Union Rheinberg : Aus der Umwälzung der Kirche lernen

Rheinberg Der Parteinachwuchs der CDU, die Junge Union (JU) Rheinberg, hat den Reformationstag am 31. Oktober zum Anlass genommen, um sich mit der Bedeutung des historischen Ereignisses zu beschäftigen und die aktuelle Relevanz zu diskutieren.

Der Beginn der Reformation wird auf den 31. Oktober 1517 datiert. An diesem Tag soll Martin Luther seine berühmten 95 Thesen an die Kirchentür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen haben. Martin Luther kritisierte und verurteilte darin insbesondere den Missbrauch des Bußsakraments. Durch den Kauf von Ablassbriefen sollten Menschen sich von ihren Sünden freikaufen können. Luther erklärte jedoch, dass Vergebung nur durch den Glauben an Gott komme und nicht gekauft werden könne und trat damit am Ende des Mittelalters eine Lawine los, die als Reformation in die Weltgeschichte einging. Letztlich führte der Thesenanschlag zur Spaltung der Kirche, so dass in Europa zwei Konfessionen entstanden, aus der Katholiken und Protestanten hervorgingen.