Europaschule Rheinberg : Aus dem Klassenzimmer aufs Segelboot

Die Segel AG der Europaschule Rheinberg hat eine Kooperation mit einem Segelverein in Kamp-Lintfort geschlossen. Foto: ESR

Rheinberg Die Segel AG der Europaschule hat eine Kooperation mit einem Segelverein in Kamp-Lintfort geschlossen, um den Kindern praktische Erfahrungen auf dem Wasser zu ermöglichen.

Die Europaschule betreibt seit vielen Jahren im Bereich des Ganztagsunterrichts die Segel AG, in der Schülerinnen und Schüler zwischen zehn und 17 Jahren Knoten, Ausweichregeln, Windrichtungen und Segelmanöver, vor allem aber Toleranz und Teamgeist lernen. Damit dies auch in der Praxis funktioniert, haben sich viele Menschen in Bewegung gesetzt und eine nachhaltige Lösung gefunden.