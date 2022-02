Bildung auf dem Lande : Sekundarschule in Alpen stabilisiert sich

Alpen Nach dem offiziellen Anmeldeschluss stehen 48 Namen in der Liste für den Jahrgang fünf, der nach den Sommerferien startet. Das reicht für zwei solide Eingangsklassen. Die Zuversicht wächst, bald auch wieder drei Klassen zu schaffen.

Die Erleichterung ist spürbar. Mindestens 48 Grundschüler der Klasse vier wechseln nach den Sommerferien an die Sekundarschule in Alpen. Die Zahl nannte Rektorin Corina Schulz nach dem offiziellen Ende der Anmeldungen am Donnerstagmorgen auf Anfrage der Redaktion: „Wir sind zufrieden. Das reicht wieder für zwei gut besetzte Eingangsklassen.“ Es bleibt noch Luft nach oben. Erfahrungsgemäß kommen in den nächsten Tagen noch ein paar Nachzügler dazu.