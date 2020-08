St.-Ulrich-Schützenbruderschaft Millingen : Ehrenoberst Heinrich Ten Elsen ist gestorben

Rheinberg-Millingen Der Ehernoberst der St.-Ulrich-Schützenbruderschaft Millingen 1933, Heinrich Ten Elsen, ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Die St.-Ulrich-Schützenbruderschaft Millingen 1933 trauert um ihren Ehrenoberst Heinrich Ten Else , der am 6. August im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Er wurde 1947 Mitglied der Bruderschaft und war über 73 Jahre „ein treuer und sehr aktiver Schützenbruder“, schreiben die Schützen.

Nach einiger Zeit wurde er zum Adjutanten, danach zum Major und später zum Oberst befördert. In seiner Funktion führte er viele Schützenfestumzüge durch Millingen. „Dabei klingen den Mitgliedern heute noch seine markanten kräftigen Kommandos in den Ohren“, heißt es weiter. Zudem war er viele Jahre aktiver Sportschütze und vertrat als Thronmitglied den Verein in der Öffentlichkeit.