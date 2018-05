Alpen : St. Ulrich bittet zu zwei Prozessionen an Fronleichnam

Alpen An Fronleichnam feiert die Kirchengemeinde St. Ulrich für Alpen, Veen und Bönninghardt den Gottesdienst um 9.30 Uhr am Schützenhaus Am Wippött in Menzelen-West. Von dort zieht die Prozession über Schulstraße, Dross- und Bosserhofsweg zurück zum Schützenhaus, wo dann zum Imbiss geladen wird. Gläubige aus Büderich, Ginderich und Menzelen-Ost feiern den Gottesdienst um 9.30 Uhr an der Kirche St. Walburgis in Menzelen-Ost und ziehen von dort aus über die Ring-, Gindericher, Gester zurück über die Ringstraße zum Pfarrheim.

Auch dort gibt es einen Imbiss. Anwohner werden gebeten, den Prozessionsweg zu schmücken. Am Vorabend zu Fronleichnam findet um 19 Uhr die Vorabendmesse in St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich statt. Bei schlechtem Wetter entfallen die Prozessionen. Dann beginnen die Gottesdienste um 10 Uhr in den Kirchen St. Ulrich und St. Walburgis. Kirchliche Vereine, Verbände und Bruderschaften sind mit Fahnen- und Bannerabordnungen zur Prozession geladen, ebenso die Kommunionkinder mit Familien.

(RP)