Kirchen in Alpen : Palmzweige und Osterkerzen liegen zum Mitnehmen aus

Dietmar Heshe, Leitender Pastor in St. Ulrich Alpen, legt gesegnete Palmzweige und Osterkerzen in den Kirchen aus. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Die Kirchen von St. Ulrich sind weiter zu bestimmten Zeiten zum stillen Gebet geöffnet – auch in der Karwoche und an Ostern.

Am Palmsonntag werden gesegnete Palmzweige und an Ostersonntag gesegnete Osterkerzen zum Mitnehmen bereitliegen. Das hat Dietmar Heshe, Leitender Pastor von St. Ulrich, jetzt mitgeteilt. „Die Kirchen in allen Ortsteilen laden zum Verweilen, zum Entzünden einer Kerze und zum Gebet ein“, so der Pastor.