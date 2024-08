Ferienlager in Kroatien von St. Ulrich Alpen Wenn Sonnenanbeter und Badenixen Freundschaft schließen

(beaw) Die traumhaften Sonnenuntergänge über dem Meer dürften wohl viele Fotogalerien auf den Smartphones füllen. Die Partynächte am Strand, das Gemeinschaftsgefühl, die einzigartigen Erlebnisse in dem kroatischen Badeort Medulin bleiben den Jugendlichen aus Alpen für immer in lebendiger Erinnerung. Auch das dritte Ferienlager des Ferienhilfswerks St. Ulrich Alpen sei ein voller Erfolg und vom großen Zusammenhalt unter den Mitfahrenden geprägt gewesen. In Medulin stand die Ferienfreizeit – genau wie in Österreich – unter dem Motto „Völlig losgelöst“. Dieses Lied ist nicht zuletzt dank der Europameisterschaft der Hit des Sommers. „Und so tauchten die Kinder und Betreuer in eine Welt ein, die geprägt war von neuen Bekanntschaften und einem starken Gemeinschaftsgefühl“, teilt das Orga-Team mit.