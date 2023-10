Martinsumzug in Ossenberg St. Martin teilt seinen Mantel vor dem Schloss

Am Mittwoch, 8. November, setzt sich in Ossenberg um 18 Uhr der St. Martinsumzug in Bewegung. Dieser Umzug gilt als einer der schönsten im Kreis Wesel, nicht zuletzt da das Martinsspiel vor der beleuchteten Kulisse des Ossenberger Schlosses stattfindet. „Vorher werden wir wieder auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule an der Graf-Luitpold-Straße starten", sagt Rudi Tepaß vom Martinskomitee St. Josef. Von dort geht es mit Musikkapellen, St. Martin auf seinem Pferd und vielen KIndern mit bunten Laternen über die Straßen Hohes Feld, Kirchstraße und Berkastraße über die Schlossstraße zum Schloss, wo der Bettler bereits am Feuer wartet.