Sanierung der Römerstraße in Rheinberg Bürgerbus hält trotz Sperrung wie gewohnt

Das Bürgerbus-Team in Rheinberg weist darauf hin, dass der Bürgerbus trotz der Baustelle und Sperrung der Römerstraße in Höhe der Tankstelle weiterhin alle Haltestellen in beiden Richtungen ansteuert, also auch die Haltestellen Nicolaus-Palm-Straße und Messe Niederrhein.