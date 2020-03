Medizinische Versorgung : SPD: Sabine Weiss soll sich in Debatte um Notfallversorgung einmischen

Rheinberg SPD und Seniorenbeirat setzen sich dafür ein, dass eine zweite Portalpraxis am Kamp-Lintforter St.-Bernhard-Krankenhaus eingerichtet wird.

Seit bekannt wurde, dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) im Kreis Wesel die Räume für die seit gut 20 Jahren im DRK-Zentrum am Melkweg bestehende Notfallpraxis gekündigt hat, ist die SPD bei diesem Thema am Ball. Die KV will Anlaufstellen für den medizinischen Notfall konzentrieren. Unter anderem am Moerser Bethanien-Krankenhaus für insgesamt rund 220.000 Menschen, auch für Rheinberg. Viel zu viel, sagen Kritiker und fordern unter anderem, dass eine weitere Notfallpraxis zur Entspannung am Kamp-Lintforter St.-Bernhard-Hospital eingerichtet wird. Weil das für Rheinberger näher und besser zu erreichen sei.