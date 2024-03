Parteien in Rheinberg Hannah Bollig führt jetzt den SPD-Ortsverein

Die SPD Rheinberg hat einen neuen Vorstand gewählt. Nach acht Jahren an der Spitze des Ortsvereins kandidierte Peter Tullius (der auch Ratsmitglied ist) nicht mehr für den Posten des Vorsitzenden, er bleibt den Sozialdemokraten jedoch als Beisitzer dem Vorstand erhalten. Seine Nachfolge tritt Hannah Bollig an, die als erste Frau die Leitung der SPD in Rheinberg übernimmt.