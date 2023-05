Ehrungen im SPD-Ortsverein Rheinberg Vor 50 Jahren lockte Willy Brandt in die SPD

Jürgen Scherhag erinnerte an die Politik von Willy Brandt, die ihn damals dazu gebracht habe, in die SPD einzutreten. Der Appell „Mehr Demokratie wagen“ begleite ihn bis heute. Edith Justen-Bechstein und Achim Körber nickten zustimmend. Friedhelm Kung brachte Helmut Kohl ins Spiel. Die damalige CDU/FDP-Koalition habe seinerzeit dem Bergbau mit Kahlschlag gedroht. „Dieser Politik wollte ich etwas entgegensetzen und bin in die SPD eingetreten“, so Kung.