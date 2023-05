Rheinbergs Genossen sind zwiegespalten SPD begrüßt den Notarzt-Deal

Nach der CDU im Kreistag hat nun auch die SPD in Rheinberg dem zwischen Landrat Ingo Brohl, dem Krankenhaus St. Josef und Xanten wowie den Bürgermeistern in Xanten und Rheinberg ausgehandelten Deal zum Erhalt der beiden nächtlichen Notarztstandorte ihre Zustimmung angekündigt. „Wenn die Rechnung des Landrats und der Bürgermeister aufgeht, könnte der nächtliche Notarztstandort in Rheinberg auch in den kommenden fünf Jahren gesichert sein“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Parteichef Peter Tullius und dem Fraktionsvorsitzenden Philipp Richter.