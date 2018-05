Rheinberg: SPD-Politiker bei Amazon-Streik

Rheinberg Die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Frank Börner und René Schneider unterstützen das Bestreben der Mitarbeiter von Amazon in Rheinberg, einen eigenen Tarifvertrag mit ihrem Arbeitgeber zu bekommen. In dieser Woche bekundeten die beiden Abgeordneten ihre Solidarität mit den Streikenden vor dem Werkstor.

"Seit knapp vier Jahren kämpft ihr schon dafür, für eure Arbeit genauso wie die Kolleginnen und Kollegen im Einzelhandel bezahlt zu werden. Stattdessen legt Amazon den Stundenlohn nach Gutdünken fest und orientiert sich dabei lediglich am Logistik-Tarifvertrag. Das ist eine Sauerei, die aufhören muss", sagte Schneider in einer kurzen Ansprache vor der streikenden Belegschaft. Er und sein Kollege Frank Börner wollen nun eine Initiative starten. Gemeinsam mit weiteren Abgeordneten, die ein Amazon-Versandlager in ihrem Wahlkreis haben, wollen sie den Deutschland-Chef von Amazon in München anschreiben. Die Forderung lautet: Der Versandriese und die Gewerkschaft müssen sich in Nordrhein-Westfalen und Deutschland endlich an einen Tisch setzen, um in der Sache einen gemeinsamen Kompromiss zu finden. Das hatte Amazon bislang stets abgelehnt.