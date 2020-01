Öffentlicher Nahverkehr : SPD kritisiert Zustand vieler Bushaltestellen in Rheinberg

An der Bushaltestelle Am Keltenfeld in Budberg muss man durch eine Grünfläche tapern. Foto: Klaus Lorenz

Die Rheinberger SPD ist unzufrieden mit dem Zustand vieler Bushaltestellen im Stadtgebiet. Mehr als 30 von ihnen müssten umgebaut und verbessert werden, sagten die Sozialdemokraten Peter Tullius und Klaus Lorenz jetzt.

Sie nannten beispielhaft die Punkte Grundschule Orsoy, Schwarzer Adler Vierbaum, Sparkasse in Rheinberg an der Bahnhofstraße und ganz besonders Am Keltenfeld in Budberg. „Dort muss man durch eine Grünfläche laufen, wenn man ein- oder aussteigen möchte“, so Klaus Lorenz, der selbst in Budberg lebt.