Bürgermeisterkandidatur in Rheinberg : Die SPD arbeitet intensiv an der Lösung der B-Frage

Rheinberg Parteichef Peter Tullius ist zuversichtlich, dass die Genossen einen Bürgermeister-Kandidaten stellen können.

Die SPD geht guter Dinge ins Kommunalwahljahr. Beim gut besuchten Neujahrsempfang der Genossen sah Parteichef Peter Tullius die SPD vor Ort gut aufgestellt, und auch auf Bundesebene gehe man mit der neuen Doppelspitze gut voran. Auch in der Bürgermeisterfrage, so stellte Tullius erfreut fest, gebe es inzwischen Bewegung. „Wir sind in konkreten Gesprächen.“ Konkreter wurde er noch nicht: „Es könnten sich Möglichkeiten entwickeln“, sagte er mit Vorsicht. Spätestens am 1. April, wenn die SPD ihre Kandidaten für die Wahl am 13. September offiziell benennen wird, soll feststehen, ob sie den Wählern auch ein Angebot für den Chef-Sessel im Stadthaus machen wird. In den Wahlkreisen werde es einige neue Gesichter geben.

Mit der Arbeit des vergangenen Jahres könne man zufrieden sein, sagte Tullius den knapp 50 erschienenen Genossen im Haus Honnen in Vierbaum. „Wir sind präsent und werden in der Stadt als politischer Faktor wahrgenommen.“ Von der SPD sei maßgeblich die Initiative gekommen, das ein Investor in der Reichelsiedlung 150 Wohnungen bauen will, ein Viertel davon sozial gefördert. Die Genossen hätten mit an der Lösung gearbeitet, den betroffenen Bewirtschaftern der Mietgärten eine Alternative anzubieten. Auch im Orsoyer Hafen, wo insbesondere an trockenen Tagen der Kohlestaub regelmäßig für Verdruss sorgt, habe die SPD maßgeblich an der Verbesserung der Situation mitgewirkt.