Flüchtlingseinrichtung des Landes : SPD will Folgenutzung der ZUE in Orsoy jetzt schon planen

SPD will Folgenutzung der ZUE in Orsoy jetzt schon planen

Die SPD-Ratsfraktion sieht im Gelände der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Orsoy großes Gestaltungspotenzial für die Entwicklung des Stadtteils. SPD-Landtagsmitglied René Schneider hat deshalb eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Die Antwort liegt nun vor: Eine Neunutzung des Areals könnte ab 2025 Realität werden. „Da das Gelände mitten in Orsoy liegt, spielt es bei der Ortsteilentwicklung eine entscheidende Rolle“, so Schneider. Die Anfrage habe ergeben, dass das Mietverhältnis bei rechtzeitiger Kündigung Ende Oktober 2025 ausläuft, eine Sonderkündigung vorher sei nicht mehr möglich. Die Rheinberger SPD setzt sich dafür ein, dass das Grundstück ab 2025 auch anders genutzt werden kann.