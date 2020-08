Kommunalwahl in Alpen : Alpens SPD zieht auf Wahlkampf-Tournee durch die Dörfer

Alpen Immer mittwochs: Die Genossen starten mit Gesprächsangeboten vor Ort in Veen. Finale ist auf dem Markt in Menzelen-Ost und dem Markt am Rathaus.

Starten werden die SPD-Politiker mit ihrer Tournee durch die Gemeinde am Mittwoch, 5. August, auf dem Parkplatz am Sportgelände in Veen. Dann geht es Mittwoch, 12. August, weiter nach Drüpt und Rill in Fidos’ Biergarten in Grünthal. Es folgt am Mittwoch, 19. August, der Auftritt auf dem Dorfplatz in der Bönninghardt. Am Mittwoch, 26. August, warten die Genossen an der Sparkassen-Filiale an der Burgstraße in Alpen auf Bürger. Schließlich machen sie am Mittwoch, 2. September, in Menzelen-West bei Tante Sina ihre Aufwartung. Den Schlusspunkt ihrer Vorstellungsreise will die SPD am Mittwoch, 9. September, vier Tage vor der Wahl in Menzelen-Ost am Marktplatz machen. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr.