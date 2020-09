Erste Reaktionen nach Kommunalwahl : SPD Alpen will nach Stimmverlusten junge Menschen in Fokus rücken

SPD Alpen will nach Stimmverlusten junge Menschen in Fokus rücken

Alpen Die Sozialdemokraten in Alpen fuhren mit 15,6 Prozent eines ihrer schlechtesten Wahlergebnisse ein und wollen nun die Gründe genau analysieren. Freude herrscht dagegen bei den Grünen, die nun zweitstärkste Kraft im Gemeinderat sind. Eine Auswahl an Reaktionen.



Thomas Ahls, Bürgermeister: „Ich akzeptiere den Wählerwillen und fühle mich in meiner Politik bestätigt. Wir werden weiterhin alle Parteien in die Entscheidungsfindung einbeziehen, so wie wir das immer gemacht haben.“