Kommunalpolitik in Alpen : SPD in Alpen wirbt um CDU-Mann als Kronzeugen

SPD in Alpen wirbt um CDU-Mann als Kronzeugen

Kommunalpolitik in Alpen

Alpen SPD-Fraktionschef Jörg Banemann lobt die Einschätzung von Wolfgang Stoppa (CDU-Mittelstand) zur Haushaltslage der Gemeinde. Er lädt ihn zum Gespräch ein.

Wenige Wochen nach der Kommunalwahl zeichnen sich in Alpen erstaunliche politische Allianzen, besser wohl Avancen, ab. SPD-Fraktionschef Jörg Banemann freut sich in einer Presserklärung über die Wahl von Wolfgang Stoppa zum neuen Vorsitzenden an der Spitze der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT). Er hat wie berichtet Karl Hofmann abgelöst, der nicht mehr kandidiert hat und nun Vize-Vorsitzender ist.