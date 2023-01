Diskussion um Alternativstandort SPD Alpen kritisiert Sportplatz-Deal

In der Debatte um den geplanten Bau einer Kita und einer Tagespflege in Alpen meldet sich die SPD-Fraktion zu Wort. Mit „großer Verwunderung und Entsetzen“ habe man die Nachricht über die von der Gemeinde Alpen angebotene Alternativfläche für Viktoria Alpen aufgenommen. „Es mag ja ein Entgegenkommen der Gemeinde sein und Viktoria sich damit abfin­den“, so Fraktionsvorsitzender Armin Lövenich. „Uns ist das Angebot des Bürgermeisters jedoch mehr als suspekt. Dieser Vor­schlag ist eine Ablenkung von der ursprünglichen Debatte.“