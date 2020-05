Kommunalpolitik in Alpen : Alpens SPD kritisiert Verwaltung in der Corona-Krise

SPD-Fraktionschef Jörg Banemann fordert mehr Unterstützung existenziell bedrohter Geschäftsleute vor Ort. Er schlägt eine Online-Plattform vor. Kritik über auch an der leeren Kasse der Gemeinde, die Hilfe schwierig mache.

Die Corona-Krise verliert ein wenig an Bedrängnis, jetzt wird sie offenbar zum Schauplatz für den an Fahrt zunehmenden Kommunalwahlkampf. Die SPD wirft der Gemeindeverwaltung vor, sich „in Zeiten von Corona“ nicht aktiv für die Wirtschaft vor Ort einzusetzen. Auf der Internetseite der Gemeinde Monheim könne man sehen und sich ein Beispiel nehmen, wie eine Stadt Anliegen von Einzelhändlern, Dienstleistern und der Gastronomen etwa über Gutschein-Aktionen „nach vorne bringt“ oder in Moers die „local heroes“ aufgelistet würden. In Alpen aber passiere in dieser Hinsicht „überhaupt nichts“, kritisiert SPD-Fraktionsvorsitzender Jörg Banemann.