Je 250 Euro für Vereine aus Alpen : Sparkasse vergibt drei Extra-Spenden

Menzelen/Bönninghardt Die Schützenbruderschaft Menzelen-Ost, der Bürgerschützenverein Eintracht Bönninghardt-Vierquartieren und der DRK-Ortsverein Menzelen können sich auf jeweils 250 Euro freuen. Die Ziehung der Gewinner ist auf Youtube zu sehen.

Das Ehrenamtsforum der Sparkasse am Niederrhein in Alpen ist in diesem Jahr der Pandemie zwar zum Opfer gefallen, doch die drei Extra-Spenden von je 250 Euro, die sonst unter allen Vereinen der Gemeinde verlost werden, haben jetzt trotzdem ihre glücklichen Gewinner gefunden. Vorstand Bernd Zibell, Geschäftsstellenleiterin Kathrin Hüsch und ihre Stellvertreterin Heike Letschert haben aus dem großen Topf die Schützenbruderschaft Menzelen-Ost, den Bürgerschützenverein Eintracht Bönninghardt-Vierquartieren und den DRK-Ortsverein Menzelen herausgefischt.

Rudolf Engenhorst, Vorsitzender des rund 200 Mitglieder starken DRK in Menzelen, freut sich über die 250 Euro: „Die helfen mit, unsere finanziellen Ausfälle in der Krise abzufedern. Beispielsweise können sich momentan coronabedingt keine Gymnastik-Gruppen bei uns im DRK-Haus treffen. Das schlägt sich natürlich in Mindereinnahmen nieder.“ Die Schützenbruderschaft Menzelen-Ost hat andere Pläne. „Wir wollen mit der Extra-Spende unseren Fahnenbestand erweitern“, hat Dominik Pins angekündigt. Auf welche Weise das geschehen soll, sei noch offen, so Pins: „Wie die neue Fahne aussehen soll, darüber befinden wir uns aktuell noch zusammen mit den Fahnenschwenkern in der Ideen- und Gestaltungsphase.“