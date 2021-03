Bildung in Alpen : Giro-Cents finanzieren ein Baumzelt für die Wurzelzwerge

Bildung in Alpen

Giovanni Malaponti (links) besuchte den Waldkindergarten in Alpen und brachte 1704,15 Euro mit. Carlo Ridder und Denise Kühn (hinten, rechts) wissen schon, wo sie das Geld investieren: draußen. Foto: Sparkasse

Alpen Die Sparkasse am Niederrhein übergibt dem Trägerverein des Waldkindergartens in Alpen eine Spende aus dem Kunden-Programm Giro-Cents.

So muss es bei Robin Hood und seinen Freunden im Sherwood Forest ausgesehen haben. Inmitten von hohen Bäumen haben sich die Kinder und Erzieher des Waldkindergartens in Alpen häuslich eingerichtet. Beim Besuch sitzen die aktuell 17 Kinder in einer Jurte und genießen ihr leckeres gesundes Frühstück. Aus dem Halbdunkel leuchtet viel buntes Obst und Gemüse.