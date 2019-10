Ehrenamtsforum der Sparkasse : Flugeinlage krönt die Spendengala

Die Sparkasse am Niederrhein hatte 200 Vertreter der Alpener Verein ins neue Feuerwehrgerätehaus eingeladen und überreichte Spenden.

Schlagfertige Talkgäste, mitreißende Lieder des 30-köpfigen Kinderchors „Herztöne“ und eine spannende Ziehung von Extra-Spenden erlebten jetzt rund 200 Vereinsvertreter in der großen Halle des neuen Feuerwehrgerätehauses an der von-Dornik-Straße. Beim Ehrenamtsforum der Sparkasse am Niederrhein sorgte Lenny Hußmann vom Menzelener Modell-Club (MMC) mit einer ganz besonderen Show-Einlage für Aufsehen. Der Zehnjährige ließ ein knapp 40 Zentimeter langes Flugzeugmodell kunstvoll über die Köpfe der Gäste durch die Halle sausen. Zudem gab’s von der Sparkasse insgesamt 39.781 Euro für 75 Vereine und gemeinnützige Organisationen in Alpen, Bönninghardt, Menzelen und Veen sowie in Bönning-Rill, Drüpt und Huck.