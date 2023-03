In Veen beginnt die Saison vor Ostern Der Spargelhof wetzt die Messer

Ostern rückt näher, und damit wächst auch am Niederrhein der Appetit auf Spargel. Auch wenn’s gerade erst Anfang April ist. Das Team auf dem Spargelhof Schippers in Veen, mit rund 30 Hektar Anbaufläche einer der größten Spargelbetriebe der Region, hat in dieser Woche auf den Äckern in die zu Wällen aufgehäufte Erde geschaut, um sich ein Bild zu machen. „Er wächst noch sehr verhalten“, sagt Geschäftsführer Roman Merkewitsch über den Befund. Dennoch. Es geht auch auf den Feldern in und um Veen los mit dem Stechen des „weißen Goldes“. Am Wochenende werden die ersten zwei Restaurants mit dem Erstertrag beliefert. Am Dienstag, 4. April, öffnet der Hofladen.