Spargel am Niederrhein : Plattformen vermitteln Erntehelfer

Xanten/Alpen Die Bereitschaft, beim Spargelstechen zu helfen, ist allgemein groß. Der Rheinische Landwirtschaftsverband hat eine Plattform für Interessenten eingerichtet.

Der Spargel ist reif, doch es ist niemand da, um ihn zu stechen. Wie dem Spargelhof Schippers geht es gerade vielen Landwirten in NRW. Sie setzen gewöhnlich auf 45.000 Erntehelfer, von denen viele als Saisonkräfte aus Rumänien oder Polen kommen. Doch wegen der Corona-Pandemie sind die Grenzen geschlossen. Manchen Betrieben fehlen 30 bis 50 Arbeiter pro Tag, das bedroht Ernte und Existenz. „Die Not ist groß“, betont eine Sprecherin des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes. 360 Höfe bauen in NRW auf 4000 Hektar Fläche Spargel an – nur Niedersachsen hat mehr. Gefährdet ist ebenso der Absatz. Die Ernte kann noch immer in Hütten und Supermärkten verkauft werden, eine Säule bricht aber weg: „Großer Abnehmer ist traditionell auch die Gastronomie“, so die RLV-Sprecherin. Im Mai müssten dann 3500 Hektar Erdbeeren geerntet werden und der Gemüseanbau beginne.