VdK Kreisverband am Niederrhein feiert in Rheinberg Jubiläum Seit 75 Jahren an der Seite der Benachteiligten

Der Sozialverband VdK feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen, und mit ihm auch der Kreisverband am Niederrhein. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 21. Oktober, um 13 Uhr in der Rheinberger Stadthalle ein Festakt statt, bei dem neben vielen anderen Ehrengästen die Präsidentin des Deutschen Bundestags, Bärbel Bas, eine Rede halten wird. Horst Vöge, Vorsitzender des Kreisverbandes und Vizepräsident vom VdK Deutschland, fasst die Daseinsberichtigung des Sozialverbandes in einem Satz zusammen: „Ich bezeichne uns gerne als Robin Hood des Sozialstaates, weil wir die Gesetzestexte sehr genau lesen und umsetzen.“ Mit Erfolg: Mehr als 70 Prozent der eingereichten Klagen hätten erfolgreich abgeschlossen werden können. „In den vergangenen zehn Jahren konnten wir Rückerstattungen in Höhe von rund 17 Millionen Euro für unsere Mitglieder erstreiten“, erklärt Svenja Weuster, Kreisverbandsgeschäftsführerin und Rechtsanwältin des Verbandes.