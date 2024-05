Alpen, Xanten, Rheinberg und Sonsbeck beteiligen sich am Stadtradeln Noch bis Samstag zählt jeder geradelte Kilometer

In einigen Kommunen sind auch die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker deutlich aktiver geworden. In Wesel nehmen mit nun 14 von 50 immer noch sowohl absolut als auch relativ (28 Prozent) gesehen die meisten Ratsmitglieder teil. Allerdings folgen Neukirchen-Vluyn (mit 26 Prozent) und die Gemeinde Alpen (mit 24 Prozent) nur knapp dahinter. Damit radeln in Alpen acht von 33 Ratsmitgliedern mit, in Rheinberg sind es fünf von 48. Nur in Xanten, Schermbeck und Moers seien noch keine Ratsmitglieder aktiv in den Wettbewerb eingestiegen, heißt es in der Meldung zum derzeitigen Zwischenstand.