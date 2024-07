Auf der Sonnenseite So genießen die Niederrheiner den Sommer

Umso stärker frequentiert waren so die Xantener Nord- und Südsee. Viele Bötchenfahrer tummelten sich auf der Nordsee, während auf der Südsee beim Wasserski das kühle Nass nur so spritzte. Auch im Naturbad genossen Groß und Klein immer wieder die Abkühlung der Xantener Südsee nach ausgiebigen Sonnenbädern. Richtig in Partystimmung versetzte das Disco-Team Zephyrus die Gäste im Underberg-Freibad in Rheinberg. Hier konnte geplanscht und getanzt werden.