Anerkennung fürs Ehrenamt Der Heimatpreis geht an die Freiwillige Feuerwehr in Sonsbeck

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat jetzt hinter verschlossenen Türen einstimmig dioe Gewinner des Heimatpreises beschlossen. Platz eins geht an die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck. Mit dem zweiten Preis wird die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Sonsbeck ausgezeichnet, und der dritte Preis an die Aktion Morgentau der Schuffelgruppe, die den Platzwart bei der Pflege des der Anlage SV Sonsbeck seit Jahren tatkräftig unterstützt. Ludger van Bebber, Leiter des zuständigen Fachbereichs im Rathaus, hat die Preisträger bereits informiert. Die offizielle Preisvergabe erfolgt zu Beginn der nächsten Ratssitzung, die am Dienstag, 7. November, im Kastell Sonsbeck stattfindet. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Kommunen erstmals 2019 Haushaltsmittel zur Auslobung des Heimat-Preises zur Verfügung gestellt. Er soll das lokale Engagement von ehrenamtlich Tätigen würdigen. Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit verbindet sich mit dem Heimat-Preis auch die Chance, Ansporn für andere zu liefern und neue Ideen oder Unterstützer zu finden. Der Heimat-Preis der Gemeinde Sonsbeck wird vier Jahren ausgelobt. Das Preisgeld ist gestaffelt und beträgt 2.500 Euro für Platz 1, 1.500 Euro für den zweiten und 1.000 Euro für den dritten Preis. Das Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen wurde verlängert. So will die Gemeinde Sonsbeck ihren Heimatpreis auch in den kommenden zwei Jahren ausloben.