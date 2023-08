Vorverkauf für Premierenlesung in Sonsbeck Erwin Kohls neuer Krimi spielt im Zechen-Milieu

In diesem Zusammenhang taucht übrigens eine zweite, nicht minder interessante Frage auf: Wie war es möglich, dass ein toter Steiger drei Tage später scheinbar quietschvergnügt durch den Schacht rauschte? Erste Antworten darauf gibt es am Freitag, 6. Oktober, ab 20 Uhr, dann lädt Kohl in Kooperation mit dem Sonsbecker Kulturverein „Son‘Kult!“ zur großen Premierenlesung ins Sonsbecker Kastell an der Herrenstraße ein. Neben spannenden Krimipassagen und Hintergrundinformationen dürfen sich die Besucher wieder auf die niederrheinische Kultband „Glam Bam“ freuen, die mit Siebziger-Jahre-Hits bekannter Akteure wie The Sweet, Slade oder T.Rex erneut ein musikalisches Feuerwerk zünden werden. Selbstverständlich wieder mit ausschweifender „After-Work-Party“ im Anschluss an die Lesung.