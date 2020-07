Ferienlager in Veen : Ferienlager „dahoam“ nach strengen Corona-Regeln

Veen Wegen der Conaopandemie fällt die Fahrt ins Münstertal im Schwarzwald aus. Das 43. Veener Ferienlager findet zu Hause im Krähendorf statt. Ein Gruppen. Am Sonntag geht’s los.

Das Betreuerteam um Michael van Beek will aber alles tun, um aus der Misere das Beste zu machen, damit auch die so ganz andere Ferienwoche am Ende doch ein Erlebnis wird, an das sich alle noch lange gern erinnern. Es stehen noch ein paar Kinder auf der Warteliste. Weil aber die Verordnung nur feste Gruppen mit begrenzten Teilnehmern zulässt, die verschiedenen Orten zugeordnet sein müssen, wie „Krölli“ van Beek erläutert, „stoßen wir an Grenzen“. Schule, Pfarrheim, Kneipe, Sportplatz und Feuerwehrgerätehaus seien dezentrale Standorte fürs Ferienlager zu Hause.