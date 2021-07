Ehrenamt in Alpen : Fußballerin Maren lässt als Glücksfee drei Alpener Klubs jubeln

Alpen Sparkasse am Niederrhein unterstützt Alpens Verein mit 40.000 Euro. Die Gewinner der Sonderpreise wurden jetzt bei Borussia Veen per Los ermittelt.

Im vorigen Jahr durften die Ehrenamtlichen des SV Borussia Veen das 100-jährige Vereinsbestehen nicht feiern. Im Video von der Verlosung der drei Sparkassen-Extra-Spenden berichtet Vereinspräsident Heinz-Gerd Conrad, dass auch der 101. Geburtstag nur im kleinen Rahmen begangen werden kann. Dabei hätten die Ehrenamtlichen das Vereinsheim, ihr Schmuck-Kästchen, am Halfsmannsweg so schön herausgeputzt. Ein Kamera-Schwenk zeigt das eindrucksvoll. Das Video ist auf dem Youtube-Kanal der Sparkasse, bei Facebook und auf Instagram zu sehen.

Zur Ziehung hatte Sparkassenvorstand Bernd Zibell Geschäftsstellenleiterin Kathrin Hüsch mitgebracht. Die 14-jährige Fußballerin Maren Pieper hielt als Glücksfee die Lostrommel. Jeweils 250 Euro gehen an den Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Alpen, den Kirchenchor Cäcilia Veen und den Musikverein Menzelen. In den nächsten Tagen wollen Sparkasse und die drei Vereine, die die Extraspenden gewonnen haben, berichten, wofür das Geld eingesetzt wird.

Insgesamt überweist die Sparkasse in diesem Jahr rund 40.000 Euro an die Vereine in Alpen, Bönninghardt, Menzelen, Veen, Bönning-Rill, Drüpt und Huck. „Die Übergabe der Spenden bietet immer eine gute Gelegenheit, auf die vielfältige ehrenamtliche Arbeit hinzuweisen“, sagt Vorstand Bernd Zibell. Üblicherweise geschieht das beim Ehrenamtsforum, zuletzt vor zwei Jahren im neuen Feuerwehr-Gerätehaus in Alpen mit rund 200 Vereinsvertretern. Wie schon im vorigen Jahr konnte auch diesmal das Ehrenamtsforum nicht stattfinden. Spannend und informativ war’s trotzdem. Es konnten sich rund 70 Vereine für die Verlosung der Extra-Spenden bewerben.