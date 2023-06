Skurrile Versteigerung zum Ehrenamtstag in Alpen Ein Bett von 1780 kommt unter den Hammer

Die Evangelische Kirchengemeinde Alpen lädt nach mehrjähriger Pause am Sonntag, 11. Juni, wieder zu einem Ehrenamtstag ein. Nach einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche um 10 Uhr findet auf dem neu gestalteten Kurfürstin-Amalie-Platz ein Dankesfest bei Grillwürstchen, Getränken und Live-Musik einer neu gegründeten Kirchenband für die rund 200 ehrenamtlichen Helfer statt, die sich in der Tafel, im Amaliencafé, der Kleiderstube und weiteren Projekten engagieren.