Polizei bittet um Hinweise Mann soll Frauen auf Silvesterparty in Veen sexuell belästigt haben

Am Montag, 1. Januar, soll es in Alpen-Veen während einer Silvesterparty zu sexuellen Übergriffen und einer Körperverletzung gekommen sein. Um 2.10 Uhr wurde die Polizei zu einer Party auf dem Spargelhof Schippers gerufen, wie ein Sprecher auf Anfrage der Redaktion mitteilte. Auf der Party soll ein Mann mehreren Frauen den Rock hochgezogen und sie unsittlich berührt haben. Außerdem habe es eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, denn bei Eintreffen der Polizeibeamten habe ein Mann stark am Kopf geblutet, der aber keine weitere Versorgung durch einen Rettungswagen gewünscht habe, so die Pressestelle der Polizei. Bei diesem Mann handele es sich nicht um den Verdächtigen. Weder die sexuell belästigten Frauen, noch der am Kopf blutende Mann hätten Anzeige erstatten wollen, sodass der Einsatz der Beamten um 2.50 Uhr wieder beendet gewesen sei, sagte der Sprecher. Laut Pressestelle gab es seitens der Polizei keine weitere Handhabe, da sich niemand zu den Tathergängen äußern wollte und somit kein Beweis für eine Straftat vorlag. Dennoch appelliert die Polizei an die Betroffenen, sich noch zu melden, um in dem Fall weiter ermitteln zu können. „Es ist verständlich, wenn man nach einer solchen Tat unter Schock steht, doch auch im Nachhinein lässt sich dieser Übergriff zur Anzeige bringen – entweder online oder in jeder beliebigen Polizeiwache“, so die Polizei. Für die Anzeige könnten sie also auch die Wache an ihrem Wohnort aufsuchen. In einer Facebook-Gruppe gab es zudem den Aufruf einer Frau, die eine Betroffene darum bat, sich zu melden, um die Tat anzuzeigen.