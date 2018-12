Rheinberg: Silvesterböllern in Borth

Borth Die Böllergruppe von St. Evermarus lässt es nach einem Jahr Pause wieder krachen.

Die Böllerschützen der St.-Evermarus-Schützenbruderschaft Borth laden wieder zu einem Silvesterböllern ein. Es findet auf der Schützenwiese in Borth an der Wallacher Straße statt. Nachdem im vergangenen Jahr das Silvesterböllern kurzfristig wegen äußerst widriger Witterungsbedingungen schweren Herzens abgesagt werden musste, soll es in diesem Jahr wieder durchgeführt werden. Dann zum fünften Mal in Borth.