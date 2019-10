Internationaler Wettbewerb : Silbermedaille für Wurst aus Rheinberg

Rheinbergs Metzgermeister Axel Brandt bekam für seine Paprika-Tomaten-Knacker bei einem internationalen Wettbewerb in Frankfurt die Silbermedaille. Foto: NN

Rheinberg Fleischermeister Axel Brandt schnitt mit seinen Parmesan-Tomaten-Knackern international gut ab.

Fleischermeister Axel Brandt kann zufrieden auf eine weitere Silbermedaille blicken, die seine Produkte bei den Qualitätswettbewerben auf der Internationalen Fleischwirtschaftlichen Fachmesse (IFFA) in Frankfurt gewonnen haben. Beim Internationalen Qualitätswettbewerb für Wurst wurden seine luftgetrockneten Parmesan-Tomaten-Knacker von einer Expertenjury mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

Die Medaille wurde Fleischermeister Brandt, der das seit über 21 Jahren bestehende Fleischer-Fachgeschäft am Kamperhof 4 führt, bei der Internationalen Qualitätsprüfung für Brat-, Brüh-, Roh- und Kochwürstchen um den „Großen Preis der Besten Würstchen“ verliehen. In diesem Wettbewerb erreichten seine Parmesan-Tomaten-Knacker die Höchstpunktzahl.

Für den Chef von drei Mitarbeitern ist das Expertenurteil wichtig: „Ich möchte die Bestätigung von Fachkollegen und meinen Kunden, ob ich mit meinen Produkten in Bezug auf Qualität und Geschmack richtig liege.“ Die Teilnahme an internationalen Wettbewerben ist aber auch immer ein gutes Mittel, um die eigenen Produkte ins rechte Licht zu rücken. „Es ist natürlich gut, wenn unsere Kunden bemerken, dass wir auf einer internationalen Fachausstellung so gut abgeschnitten haben“, gibt der Fleischermeister zu.