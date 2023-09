Eröffnung von Pflegeheim in Alpen-Veen Haus Rosemarie nimmt den Betrieb auf

Für Familie Brunngraber war der Freitag ein ganz besonderer Tag. Mit dem Segen der Pastöre nimmt die Pflegeeinrichtung Haus Rosemarie in Veen ihre Arbeit auf. Die evangelische Pfarrerin Heike Becks und ihr katholischer Amtskollege Michael Erle segneten die Einrichtung und baten für die Bewohner und Bewohnerinnen, die Mitarbeitenden und die Leitung um Gottes Schutz. Mit dem 1. September beginnt in Veen ein neuer Abschnitt in der Betreuung von pflegebedürftigen Menschen der verschiedenen Generationen.