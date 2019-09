Medizinische Versorgung : Seniorenbeirat fordert Erhalt der Notdienstpraxis

Rheinberg Der Seniorenbeirat befürchtet eine massive Verschlechterung der medizinischen Versorgung insbesondere für älter Menschen.

Der Seniorenbeirat spricht sich entschieden gegen die beabsichtigte Schließung der Notdienstpraxis am Melkweg aus. Eine Schließung und die Verlegung nach Moers ans Krankenhaus Bethanien bedeute für Rheinberg und Umgebung „eine massive Verschlechterung“, so die Vorsitzende des Beirates, Bärbel Reining-Bender. Insbesondere für Hochbetagte und Menschen, die nicht mobil seien.

Einmal mehr werde „der ländliche Raum abgehängt“, so Reining-Bender. Die Argumentation, das Angebot qualitativ aufzuwerten, nennt der Seniorenbeirat einen „Versuch der Beschwichtigung“. Schon heute sei die Notdienstpraxis am Krankenhaus Bethanien oft am Limit. Eine Schließung der Notdienstpraxis in Rheinberg werde die Situation dort nicht entspannen.