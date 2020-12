Rheinberger schreiben an den Landrat : Seniorenbeirat fordert zweites Impfzentrum

Landrat Ingo Brohl im Impfzentrum in Wesel. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheinberg Der Seniorenbeirat der Stadt Rheinberg hat sich in einem Brief an den Landrat des Kreises Wesel, Ingo Brohl, gewandt. Darin bezieht sich das Gremium auf die Ankündigung, dass in Wesel in der Niederrhein-Halle ein Impfzentrum eingerichtet worden ist, in dem die Einwohner des gesamten Kreises Wesel gegen Covid-19 geimpft werden sollen.

