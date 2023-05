Stimmungsbild in Rheinberg Seniorenbeirat mit Fragebogen für ältere Menschen

Der Fragebogen mit dem Titel „Was wir schon immer von Ihnen wissen wollten“ ist bewusst knapp gehalten, so Sprecherin Bärbel Reining-Bender. Er soll direkt ausgefüllt wieder abgegeben werden. Man wolle zum Beispiel wissen, an wen sich ältere Menschen wenden, wenn sie Fragen zu den Themen Alter und Pflege haben, wie sie sich über Angebote für ältere Menschen in Rheinberg informieren, wie bekannt bestehende Angebote sind oder ob Befragte das Internet nutzen. Weitere Fragen beziehen sich auf die Mobilität und auf das, was Ältere sich in Rheinberg wünschen.